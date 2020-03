Digital 360 punta sull’innovazione per combattere il Covid 19

Per far fronte all’improvviso cambiamento di scenario economico ed organizzativo causato dall’emergenza sanitaria relativa al virus Covid-19, Digital360 ha potenziato i suoi servizi digitali, sia interni – per garantire la continuità di tutte le attività del Gruppo – sia esterni – per offrire ai propri clienti un concreto supporto per la gestione della situazione di crisi e per assicurare la continuità delle attività aziendali.

Relativamente ai servizi interni, la Società è passata al completo utilizzo dello Smart Working, sfruttando al massimo tutti gli strumenti di eCollaboration, eLearning e digital meeting per consentire lo svolgimento efficace del lavoro quotidiano.

Sul fronte dei servizi esterni, è stata potenziata in particolare l’offerta sul mercato su quattro fronti

– servizi di advisory alle aziende e alle pubbliche amministrazioni, per adottare lo Smart Working. In particolare, è stato progettato uno “Smart Working Emergency Kit”, che consente di supportare velocemente le organizzazioni nell’adozione corretta dello Smart Working, dal punto di vista giuslavoristico, organizzativo e tecnologico e con percorsi formativi ad hoc per aiutare le persone a migliorare le modalità di lavoro a distanza;

– servizi per organizzare webinar online, convegni complessi completamente in streaming, tavole rotonde digitali. È stato in particolare messo a punto un kit di intervento per trasformare qualsiasi format di evento in presenza fisica già pianificato in un equivalente evento digitale, per evitarne l’annullamento;

– servizi di formazione a distanza, basati sulla piattaforma di smart learning 360DigitalSkill, incentrati in particolare sull’emergenza in corso e su possibili azioni per gestirla al meglio a livello aziendale

– servizi di advisory completamente remotizzati in ambito legale, audit & compliance e cybersecurity.

Per promuovere questi servizi, sono stati organizzati alcuni webinar che hanno dimostrato il grande interesse delle aziende su questo fronte: 150 manager si sono iscritti all’appuntamento in cui Digital360 ha approfondito le modalità attraverso cui è possibile trasformare un evento fisico in un evento completamente digitale; 250 si sono iscritti al webinar sullo Smart Working e quasi 2000 all’evento di 6 ore organizzato per IBM – interamente online – con oltre 50 relatori collegati da remoto, sui temi del Cloud.

“Questa emergenza che stiamo vivendo, pur nella sua criticità e complessità