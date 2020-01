Deliveroo fa volare i ristoranti

Con una crescita degli ordini del 98% a Milano e del 91% a Roma, le due città italiane si confermano vero traino della crescita di Deliveroo e dei ristoranti partner e dell’innovazione nelle abitudini di consumo in Italia.

“Questi risultati – spiega Matteo Sarzana, gm ella società – confermano non soltanto il trend positivo registrato dalla nostra piattaforma.

Ma sottolineano tutte le potenzialità del nostro settore, in termini di sviluppo della ristorazione e creazione di nuovi posti di lavoro.

A crescere non sono solo le città in cui il servizio è arrivato più recentemente, ma anche quelle, come Milano e Roma, in cui Deliveroo, continua a crescere per consumatori, aree del territorio raggiunte, ristoranti e frequenza dell’utilizzo della App”.

Due città, due “capitali”, unite nella passione per il food delivery.

Milano guida la classifica dei ristoranti “live” sulla piattaforma.

Nella città lombarda, sono più di 2.000, mentre a Roma i ristoranti da cui è possibile ordinare cibo a domicilio oltre 1.500.

“Il numero dei ristoranti che scelgono di collaborare con la nostra piattaforma è aumentato nell’ultimo anno, fino a superare, in tutta Italia, quota 9.000” dice Sarzana.

“Deliveroo rappresenta un canale di fatturato incrementale, che non impatta sui costi fissi, che rende più efficiente il servizio e consente di aumentare, in media, il giro d’affari del ristorante in media fino al 30%”.

“Siamo molto soddisfatti e intendiamo investire sempre di più nella collaborazione e relazione di valore instaurata con Deliveroo” dice Stefania Urso, Founder del brand Gusto 17 di Milano.

“Il gelato è il prodotto che si adatta meglio ad un consumo di impulso, dunque ordinato a casa, ed è estremamente importante per una gelateria come la nostra che punta sulla qualità.

Il food delivery ci ha consentito di aumentare il nostro fatturato dal 15% nei mesi estivi fino ad arrivare ad un 50% registrato nei mesi invernali.

L’innovazione è uno strumento fondamentale per intercettare nuovi trend di consumo, nuove abitudini e continuare a far apprezzare ad un numero sempre crescente di consumatori il nostro prodotto”.

“Collaboriamo con Deliveroo dal 2017 e in questi anni abbiamo avuto la possibilità di verificare persona le potenzialità del food delivery” racconta Fabio Calabrese, proprietario della risto-pizzeria ReBasilico di Roma.

“Abbiamo registrato un aumento degli ordini sia per quanto riguarda le nostre pizze, sia per il resto della nostra offerta

Il food delivery ci consente quindi di completare la nostra offerta e il posizionamento sul mercato”

Due città melting-pot di esperienze culinarie a Roma e Milano c’è di tutto

A beneficiare della crescita di Deliveroo sono anche i consumatori che attraverso la piattaforma possono contare su una grande varietà di scelta tra le cucine disponibili: a Milano sono 26, a Roma 20.

Nelle due città è possibile ordinare cibo italiano, americano, giapponese, hawaiano, cinese, messicano, indiano, thailandese, sudamericano.

Ma anche greco, asiatico, argentino, coreano, turco, spagnolo, libanese, francese, egiziano, peruviano, caraibico, fusion, persiano, fino alle cucine taiwanese, vietnamita, tedesca e africana.