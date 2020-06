Crif Kredit-Axborot Xizmatlari ottiene la licenza crediti in Uzbekistan

La Banca Centrale dell’Uzbekistan ha rilasciato a CRIF Kredit-Axborot Xizmatlari la licenza per creare il primo world class credit bureau privato.

CRIF Kredit-Axborot Xizmatlari è la società fondata da CRIF in collaborazione con Uzbek Industrial and Construction Bank, Asia Alliance Bank, Invest Finance Bank, Ipak Yuli Bank, Ipoteka-Ban, Hamkorbank.

L’assegnazione della licenza è il risultato dell’impegno di CRIF negli ultimi 4 anni, dopo essere stata selezionata in qualità di player globale per la creazione di una infrastruttura di credit bureau.

Il traguardo è stato raggiunto grazie al grande sostegno della Banca Centrale dell’Uzbekistan, degli azionisti locali nonché di IFC-International Finance Corporation, membro del Gruppo World Bank.

Questa infrastruttura faciliterà lo sviluppo del mercato del credito uzbeko, che a sua volta aiuterà le PMI e i consumatori nella loro transizione verso mercati più avanzati, basati su sofisticati servizi di riferimento per il credito e soluzioni a valore aggiunto.

Maggiore inclusione finanziaria in Uzbekistan

I finanziatori potranno, inoltre, ampliare la loro offerta di credito ai consumatori e alle PMI locali.

In linea con il quadro normativo e legale locale, il sistema di credit bureau sviluppato da CRIF raccoglierà informazioni sui crediti a persone e imprese da finanziatori qualificati come idonei e da eventuali finanziatori alternativi.

“L’Uzbekistan si trova senza dubbio in una fase interessante di sviluppo economico. ha commentato Davide Michele Meo, International Sales and Direct Markets Director di CRIF.

La crescente concorrenza e gli investimenti regionali ed esteri sono il segno di un sistema economico che presenta una crescita stabile, un’evoluzione positiva e un consolidamento delle infrastrutture.

In un simile contesto, CRIF è onorata di svolgere un ruolo strategico insieme alle banche locali coinvolte per lo sviluppo del sistema creditizio.

Questo risulta particolarmente rilevante in questa fase particolarmente delicata, condizionata dalla pandemia COVID-19.

Essere pronti a sostenere l’inclusione finanziaria e il controllo del rischio con un’adeguata infrastruttura di gestione del credito è un passo fondamentale per sostenere lo sviluppo del sistema Paese per cui siamo felici che la Banca Centrale dell’Uzbekistan ci abbia concesso questa licenza” –

Chi è CRIF

CRIF è un’azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie (SIC), business information, e soluzioni per il credito.

Fondata a Bologna nel 1988, opera in quattro continenti (Europa, America, Africa e Asia). CRIF attualmente è il primo gruppo nell’Europa continentale nel settore delle credit information bancarie e uno dei principali operatori del mercato globale dei servizi integrati di business & commercial information e di credit & marketing management.

CRIF gestisce il primo credit bureau positivo e negativo in Italia, così come i credit bureau positivi e negativi con informazioni bancarie e non in Repubblica Ceca e nella Repubblica Slovacca.

Inoltre, CRIF ha preso parte ai progetti di sviluppo dei credit bureau in Marocco, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Benin, India, Russia, Tagikistan, Ungheria, Austria, Vietnam, Bangladesh, Filippine e Giamaica, Brunei, Irlanda, Tunisia, Arabia Saudita, Madagascar, Bahamas e Indonesia.

Oggi, oltre 6.300 banche e società finanziarie e 55.000 imprese utilizzano i servizi CRIF in 50 Paesi. Nel 2019 il valore della produzione di CRIF è stato pari a circa 557 milioni di Euro.