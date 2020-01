Crescono gli agro tessili Arrigoni alleati dell’ambiente

L’impatto ambientale è una delle priorità di Arrigoni Spa, la società di Uggiate-Trevano nel Comasco, leader europea negli agro tessili.

Per le colture infatti, armonia significa crescere e svilupparsi in un ambiente favorevole.

Questo può essere creato anche con innovativi schermi agro tessili che consentono alle piante di dialogare e rapportarsi con il territorio.

Assorbano quindi, la forza della natura – aria, acqua, sole – ma godono allo stesso tempo della protezione dagli eventi climatici esterni e dagli attacchi di insetti e in generale di parassiti.

L’ambiente e il microclima favorevole rendono la pianta più sana e forte, quindi meno bisognosa di trattamenti chimici.

Non dovendosi difendere dalle avversità̀ climatiche può impiegare tutte le sue energie nella fruttificazione.

In definitiva, l’assenza o il basso tenore di fitofarmaci equivale a un cibo più sano e sicuro, oltre che una migliore salute per l’uomo e per il pianeta.

Nel salvaguardare il benessere della pianta, Arrigoni punta a soluzioni a lungo termine che garantiscono durata e resistenza elevate, nel rispetto della sostenibilità ecologica.

Il materiale di cui sono composti gli agro tessili del gruppo comasco è il polietilene ad alta densità.

La sua produzione è ottimizzata per garantirne un lungo esercizio in presenza delle condizioni atmosferiche più difficili.

Sebbene si tratti di un prodotto fatto di materiale “plastico”, le sue caratteristiche e l’avanzato sistema di produzione con cui viene fabbricato consentono l’utilizzo in campo annulli l’impronta di carbonio (la carbon footprint) legata alla sua fabbricazione.

Di fatto, l’utilizzo degli agro tessili Arrigoni apporta un vantaggio per l’ambiente, oltre a comportare una riduzione dell’uso dei pesticidi.