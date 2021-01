Costo assicurazioni in aumento

Sono circa 700.000 gli automobilisti italiani che peggioreranno la lasse di merito.

Chi nel 2020 ha denunciato un incidente con colpa, nel 2021 farà i conti con un peggioramento della propria classe di merito e l’aumento dell’RC auto.

Il dato elaborato da Facile.it emerge dalla ricerca su 640.000 preventivi di rinnovo RC auto raccolti a dicembre 2020 tramit.

Il portale, evidenzia come il valore, sebbene alto, sia comunque notevolmente diminuito rispetto a quello rilevato un anno fa (-40,5%).

A determinare la riduzione sono stati in grande parte il Covid e le conseguenti limitazioni alla mobilità imposte durante i lockdown.

Questi fattori hanno inciso sul numero di veicoli in circolazione e, di conseguenza, un calo dei sinistri stradali avvenuti nel corso dell’anno.

Buone notizie per gli automobilisti virtuosi

A dicembre 2020, sempre secondo Facile.it, per assicurare un veicolo occorrevano, in media, 471,65 euro, il 12,03% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019.