Copernicus acquisisce Pence 1979 ed entra in CPA e Work & Fashion

Copernicus acquisisce lo storico marchio della moda Pence 1979 ed entra nel capitale delle società CPA e Work & Fashion

Copernicus è un asset manager svizzero specializzato in investimenti di private equity. Attraverso il fondo dedicato Gaea ha finalizzato un investimento su un gruppo integrato di aziende operanti nella moda

Si tratta del gruppo di aziende facenti capo alla famiglia Zecchin che affianca le eccellenze internazionali nella produzione di capi di abbigliamento di fascia alta e luxury, tra i quali Zegna.

Oltre a Pence 1979, del quale Gaea ha rilevato il controllo, il groppo è rappresentato dalla CPA (Centro Produzione Abbigliamento) e dalla Work & Fashion.

Secondo Marco Boldrin, ceo di Copernicus l’intenzione è quella di favorire il processo di sviluppo del Gruppo da una parte favorendo la brand extension di Pence 1979. Inoltre si vuole valorizzare l’eccellenza produttiva di CPA e W&F, attraverso una maggiore penetrazione del mercato.

Otello, Dora e Davide Zecchin sono entusiasti di poter iniziare questo nuovo percorso con un gruppo finanziario come Copernicus. Sia per il suo focus sulle eccellenze del Made in Italy, sia per l’orientamento ai processi di sviluppo, di crescita e di consolidamento.

Copernicus è stata assistita da Kontainer SA per gli aspetti di business. Da LCA (Vittorio Turinetti di Priero, con Matteo Montironi e Gianmarco Corradi) per gli aspetti legali. Roberto Pellizzari ha seguito gli aspetti tax, mentre

La famiglia Zecchin è stata supportata da Grant Thornton Financial Advisory Services. Il team era composto da Sante Maiolica e Giovanni Menna. Per tutti gli aspetti di M&A, e da NASaW Avvocati, con gli avvocati Domenico Mastrangelo e Cristiana Fani, per la parte legale.