Conta fino a 3! dice Trend Micro

Trend Micro presenta Conta fino a 3! la nuova campagna di video educativi che si rivolge ai minori e ai genitori e che ha l’obiettivo di mostrare le pratiche corrette di utilizzo dei social media e del web, per non cadere vittima dei pericoli della rete e per crescere come cittadini digitali consapevoli.

Cyber bullismo, fake news, condivisione di immagini o video non appropriati, sono solo alcuni dei molti pericoli che affollano la Rete e a farne le spese sono soprattutto i più piccoli. In questo scenario, Trend Micro, leader globale di cybersecurity attenta all’educazione e alla formazione dei nuovi cittadini digitali, presenta Conta fino a 3!, nuova campagna video di security awareness.

Dedicata ai minori e ai genitori come audience primarie, la campagna digitale ha l’obiettivo di mostrare quali siano le pratiche corrette di navigazione e di utilizzo del Web da adottare, per utilizzare in maniera consapevole internet, i social media e, più in generale, i moderni dispositivi tecnologici.

“Conta fino a 3!” è una campagna che si articola in 5 video pillole realizzate come animazione da noti graphic novelist. I protagonisti sono due bambini, Alice e Tommy, che mentre utilizzano un dispositivo tecnologico nelle varie attività del proprio quotidiano, si trovano davanti a un bivio che potrebbe condurli a una situazione di pericolo. Una voce fuori campo avvisa di “Contare fino a 3” e riflettere, prima di scegliere come comportarsi, e di rivolgersi anche a un adulto ogni volta che si ha un dubbio.