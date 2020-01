Confirmo guida l’utente nel digitale

Si chiama Confirmo ed è l’app che digitalizza i processi relativi al consenso consapevole di un documento da firmare, favorendo maggiore comprensione, trasparenza e tutela legale.

Un consenso informato, un contratto, un’informativa o una liberatoria? Con Confirmo gli utenti che devono sottoscrivere, questi documenti possono ottenere tutte le informazioni utili, certificandone la reale comprensione.

Confirmo è una creazione di giovani professionisti esperti nello sviluppo di software, strategie digitali e user experience.

Marco Cappellini ne è il fondatore e ha dato vita al progetto dopo avere constatato le difficoltà legate alla gestione dei consensi informati dei pazienti da parte degli operatori ospedalieri.

“Abbiamo iniziato la nostra avventura affrontando il tema del consenso informato in ambito sanitario”, dice.

“Spesso quest’ultimo è un processo visto e considerato come un mero atto burocratico; nella maggior parte dei casi, il documento non viene firmato dal paziente in modo consapevole, generando un gap di comunicazione che può sfociare in reclami e cause.

Ci siamo presto resi conto che queste problematiche sono presenti anche in altri settori come quello bancario e assicurativo.

Complessivamente, si registrano oltre 100.000 cause all’anno nei diversi ambiti tra sanità, banche e assicurazioni. Basti infatti pensare ai prospetti informativi che normalmente bisogna firmare e che molto spesso non iniziamo neanche a leggere.

In un tale scenario, l’obiettivo di Confirmo è quindi quello di aiutare a standardizzare i processi comunicativi verso l’utenza, preoccupandosi, soprattutto, di verificare la comprensione dei contenuti prima di generare e far firmare il documento.

La start up ha sviluppato una soluzione informatica per gestire questo delicato processo, in grado di fornire al paziente.

Se ci troviamo in ambito sanitario, una spiegazione chiara e approfondita sul trattamento medico a cui deve sottoporsi, di certificarne la comprensione e di far firmare digitalmente a valore legale tutta la documentazione.

Come si utilizza

Confirmo informa l’utente, interagisce con lui e lo assiste durante il processo di acquisizione delle competenze.

Grazie al suo motore di valutazione della comprensione, certifica, attraverso le risposte dell’utente, che abbia effettivamente capito ciò che gli è stato comunicato.

L’app genera la documentazione, procede alla firma e archivia le informazioni in modo che siano facilmente consultabili.

Dopo avere fornito le credenziali per accedere al sistema, ha inizio il percorso multimediale che spiega in ogni dettaglio gli aspetti inerenti al documento che si andrà a firmare.

L’app propone alcune schermate di controllo per verificare la correttezza dei dati dell’utente e la procedura che gli è stata assegnata.

Le schermate comprendono testi e infografiche, filmati e animazioni.

L’utente può interagire e ricevere informazioni sui contenuti del documento e chiedere ulteriori chiarimenti che gli saranno poi utili per rispondere correttamente al test di comprensione.

Il percorso si conclude nel momento in cui tutte le risposte alle domande sono corrette.

Al termine della procedura, Confirmo genera il file del documento firmato riportando anche i risultati del test di apprendimento.

Il documento viene firmato con firma elettronica avanzata (FEA) o firma elettronica qualificata (FEQ), secondo i modi previsti dai regolamenti europei e italiani, e archiviato in una infrastruttura cloud per la conservazione sostitutiva a valor legale che garantisce la massima sicurezza dei dati.

Confirmo è l’unica soluzione che mette insieme tutti questi aspetti in un’unica app, favorendo i processi di trasformazione digitale.

La utilizzano organizzazioni sia pubbliche che private come Fondazione Poliambulanza a Brescia, Novartis, IFO di Roma.

Dal mondo sanitario a quello assicurativo e bancario: con Confirmo l’utente può firmare consapevolmente in ambiti diversi

Come prevede il quadro normativo europeo, gli istituti bancari, prima di arrivare al momento della firma di documenti e informative, devono appurare che l’utente ne abbia effettivamente compreso i contenuti.

Questa attenzione è richiesta sia alle banche tradizionali sia a quelle online in cui i rapporti con gli utenti vengono gestiti esclusivamente per via telematica.

In ambito assicurativo la scelta di un prodotto assicurativo può diventare più consapevole: con l’interfaccia intuitiva di Confirmo, consultabile anche da remoto su ogni dispositivo digitale, ogni utente può avere il tempo di recepire tutte le informazioni.

Tramite il motore di valutazione della comprensione, può, rispondendo ad alcune domande, certificare di aver davvero recepito i termini e le condizioni di una polizza o di un prodotto assicurativo.

“Abbiamo ad oggi erogato oltre 60.000 documenti firmati con successo, nel 98% dei casi terminati dagli utenti con feedback positivo e di questi nessuno ha attivato reclami o cause”, commenta Marco Cappellini.

Il mercato a cui ci rivolgiamo è molto ampio: parliamo di tutte quelle organizzazioni che hanno necessità di far firmare consapevolmente ogni sorta di documentazione.

Nel mondo vale oltre 50 miliardi di euro, in Europa 7 miliardi mentre in Italia siamo a 750 milioni di euro dei quali contiamo di conquistare il 2% nei prossimi tre anni.

Confirmo è stata selezionata dal Texas Medical Center a Huston con il quale ha avviato un progetto di collaborazione che ha l’obiettivo di rendere la start up italiana un progetto internazionale.

È stata scelta tra più di 100 start up per il programma di accelerazione di LUISS ENLABS.

CASE STUDY

Fondazione Istituto Ospedaliero Poliambulanza di Brescia, una delle più grandi strutture sanitarie private della Lombardia, ha scelto l’app Confirmo per i propri processi di acquisizione del consenso informato, aumentando la propria efficienza.

Novartis, multinazionale che opera nel settore farmaceutico, ha introdotto l’app Confirmo nell’ambito delle procedure che caratterizzano i suoi studi di ricerca scientifica in Italia.

Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IFO, struttura sanitaria d’eccellenza a Roma che ha selezionato Confirmo per i processi di acquisizione del consenso informato con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti, esaltando le caratteristiche di pubblica utilità della struttura sanitaria.

Università degli studi di Padova Servizio S.A.P. – Counseling e Psicoterapia ha scelto Confirmo, oltre che per la parte di gestione del consenso, anche per digitalizzare l’intero processo di assessment degli utenti che tramite l’app Confirmo possono interagire e compilare le schede dati.

Confirmo genera in tempo reale per gli operatori dei cruscotti analitici con tutti gli indicatori specifici in grado di descrivere il risultato dell’assessment.