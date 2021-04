Confcommercio, InfoCert e Sixtema per innovare le PMI

InfoCert (Tinexta Group), Sixtema (Tinexta Group) e Confcommercio (Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo), hanno siglato un accordo quadro per favorire una maggiore competitività delle PMI mediante la promozione e diffusione dei servizi di Digital Trust e di soluzioni digitali innovative.

La prima è la più grande autorità di certificazione a livello europeo, la seconda partner tecnologico di PMI, associazioni di categoria, intermediari finanziari, studi professionali ed enti.

La partnership consentirà alle 700.000 imprese associate a Confcommercio di accedere, a condizioni agevolate, a servizi e soluzioni digitali altamente specializzati.

“Oggi è impensabile operare nel terziario di mercato senza adottare le soluzioni digitali più innovative che sono un’opportunità in più per le imprese per poter reggere l’urto della crisi economica scatenata dalla pandemia” dichiara Fabio Fulvio, direttore responsabile del settore Marketing, Innovazione e Internazionalizzazione di Confcommercio. “Già da anni siamo in prima linea per offrire le migliori soluzioni tecnologiche e la formazione più efficace ai nostri associati, affinché possano integrare le soluzioni digitali nel loro business. Infocert e Sixtema sono partner ideali per le nostre Associazioni territoriali e di categoria, proprio perché offrono soluzioni all’avanguardia in ambito digitale con tutto il supporto e l’affidabilità necessari”.