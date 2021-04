Commercialisti 3,5 milioni per avviare nuovi studi

Tornano i contributi assistenziali a supporto dei giovani dottori commercialisti e delle aggregazioni professionali.

Il CdA di Cassa Dottori Commercialisti ha approvato il bando di concorso per il sostegno all’attività professionale.

Oltre 3,5 milioni per i neo-iscritti per l’acquisto o leasing di hardware, licenze software e mobili da ufficio o supportare le aggregazioni.

Professionisti che abbiano acquistato strumentazione

Il contributo andrò a chi ha acquistato strumentazione per i propri studi sarà pari al 50% delle spese documentate sostenute nell’anno 2021.

Contributi per acquisti di beni strumentali riferibili a Studi associati o STP il limite del 50%.

Si applica al singolo richiedente in proporzione alla sua percentuale di partecipazione agli utili.

Il contributo non potrà superare il minore importo tra il 50% di quello indicato in sede di presentazione della domanda e 5mila euro, per ciascun richiedente.

Tra le forme aggregative gli studi associati e le società tra professionisti (STP) anche le reti tra professionisti (RTP) con contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Per le aggregazioni, l’importo è di 2mila e cinquecento euro per ciascun richiedente fino a un massimo erogabile di 10mila euro per studio associato o STP.

In caso di RTP tali importi sono pari a 1.000 euro per ciascun richiedente fino a un massimo di 5mila euro per singola RTP.

Bando per neo-iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti

I livelli reddituali parametrati a seconda del numero di componenti del nucleo familiare, che non beneficiano di altri contributi erogati da altri soggetti e istituzioni per la medesima fattispecie riconosciuta dalla Cassa.

I giovani commercialisti possono presentare la domanda tramite il servizio online CSP che sarà disponibile sul sito della Cassa a partire dal 1 dicembre 2021 fino al 15 marzo 2022.

La Cassa provvederà alla stesura della graduatoria

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nella domanda.

Possono presentare la domanda anche i neo- iscritti che abbiano ottenuto il contributo nel 2020, fino a un contributo massimo di 5mila euro complessivo in 2 anni.

Precedenza ai professionisti under 35