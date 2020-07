Claudio Muruzabal nuovo Presidente EMEA South di SAP

SAP ha nominato Claudio Muruzabal nuovo Presidente della regione EMEA South che comprende Europa meridionale, Medio Oriente e Africa.

Il manager subentra a Steve Tzikakis, che lascia SAP per perseguire un’opportunità di leadership al di fuori dell’azienda.

Muruzabal entra in SAP nel 2015 come Presidente di SAP America Latina e area Caraibica.

Visionario sul ruolo che l’innovazione guidata dalla tecnologia ricopre per il business, Muruzabal ha ottenuto importanti successi nel corso di questi anni nella regione dell’America Latina.

Prima di entrare in SAP, è stato CEO di NEORIS, un’azienda affermata nel settore del global management e della consulenza IT.

Forte sostenitore di formazione, imprenditorialità e promozione della diversità, Muruzabal è stato riconosciuto da HITEC come uno dei 50 migliori professionisti ispanici più influenti e importanti nel settore IT in America Latina e Spagna.

Nel 2019 Muruzabal ha ricevuto un Bravo Award dall’organizzazione Council of the Americas, come Leader Tecnologico dell’anno.