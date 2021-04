Circularity e Intesa Sanpaolo per le PMI

Circularity è il partner per la sostenibilità di Imprese Vincenti 2021, il programma di crescita per PMI di Intesa Sanpaolo.

Circularity, startup innovativa e società benefit, è la prima e unica piattaforma in Italia a mettere in rete tutti gli attori del processo di produzione, trasformazione e gestione dei rifiuti per avviare percorsi di economia circolare

Circularity fornirà alle “imprese vincenti” che verranno selezionate un assessment di sostenibilità. Punto di partenza per integrare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) definiti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite nella strategia di crescita aziendale e implementare processi di economia circolare nei cicli produttivi.

L’assessment di sostenibilità di Circularity aiuterà le “imprese vincenti” ad accrescere la propria consapevolezza e ad avviare best practice aziendali nella sostenibilità d’impresa.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Intesa Sanpaolo per il programma “Imprese Vincenti” e di poter dare il nostro contributo” commenta Camilla Colucci, co-founder e CEO di Circularity (nella foto). “La consulenza che offriamo alle imprese permette loro di comprendere a che punto sono e cosa possono fare per migliorare il loro impatto sociale e ambientale. Come partner per la sostenibilità di questo programma, il nostro obiettivo è affiancare le “imprese vincenti” per aiutarle a individuare i percorsi e i processi da avviare per il passaggio all’economia circolare” .

“Imprese Vincenti” è il programma di Intesa Sanpaolo che ha l’obiettivo di valorizzare le piccole e medie imprese italiane. Lanciato nel 2019, finora ha accompagnato 264 aziende ‘vincenti’ in percorsi di crescita e sviluppo. Possono partecipare tutte le PMI italiane di qualsiasi settore produttivo. Le imprese che saranno selezionate saranno invitate a una serie di eventi che si terranno tra maggio e ottobre e saranno, inoltre, celebrate nel corso di un evento finale che si terrà nel prossimo autunno.