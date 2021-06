Christopher Krebs entra nell’Advisory Board di SentinelOne

Che scritta così potrebbe sembrare una notizia di scarsa importanza strategica e operativa. E invece…

Invece c’è che Christopher Krebs ha diretto l’agenzia per la sicurezza informatica e delle infrastrutture del Dipartimento della Sicurezza Nazionale Americano (CISA). Un curriculum per nulla banale per il consigliere del team direttivo di SentinelOne.

Krebs si unisce a SentinelOne per contribuire a proteggere le organizzazioni federali, nazionali e aziendali contro il ransomware e l’incalzare delle minacce in costante evoluzione.

Nicholas Warner, coo di SentinelOne

“Gli attacchi ransomware oggi influenzano quasi ogni aspetto della nostra quotidianità che è a rischio. Ogni settimana scopriamo nuovi attacchi devastanti che combinano estorsioni, furto di dati e interruzione delle nostre attività commerciali. Sono poche le persone che, oltre a Chris Krebs, possono vantare una maggiore esperienza nella battaglia contro il ransomware”.

Cosa si aspetta SentinelOne

Krebs arriva in SentinelOne dopo una carriera trascorsa alla guida di programmi di cybersecurity in importanti organizzazioni pubbliche e private. Prima di entrare in CISA come direttore, Krebs ha ricoperto altri ruoli presso il Dipartimento della Sicurezza Nazionale Americana e in Microsoft.

… e che cosa dice il diretto interessato?

“L’approccio proattivo e innovativo, introdotto da SentinelOne, assume un ruolo fondamentale per gli enti pubblici e le imprese. Le soluzioni tradizionali, gestite dalle persone, stanno cercando di rimanere al passo con le minacce sempre più automatizzate di oggi. Le organizzazioni dei vari settori dovrebbero adottare soluzioni in grado di sovrastare gli hacker con la prevenzione automatizzata, il rilevamento e la risposta. Entrare in SentinelOne mi permetterà di continuare ad aiutare le organizzazioni nel difendersi dalle minacce attuali, rendendole più resilienti e anticipando i rischi futuri “. Sarà….

Analizzando gli attacchi che hanno coinvolto la Colonial Pipeline, JBS Foods, ospedali e uffici governativi statali e locali, sembra che i criminali informatici possano compromettere qualsiasi organizzazione. La tecnologia AI-powered di SentinelOne mira a proteggere e rimediare, proattivamente e autonomamente dalle minacce più avanzate.

