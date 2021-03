Ceschia (MyNet): risorse sempre più umane per le aziende

MyNet – appmynet.it – è una startup udinese che mette a disposizione di imprese e organizzazioni una piattaforma digitale per gestire le risorse umane.

Si tratta di una App che può essere personalizzata in base alle specifiche esigenze aziendali, scegliendo tra una trentina di funzionalità:

Scaricare lo statino paga a quella per timbrare il cartellino in modalità virtuale, scambiarsi documenti in modalità protetta, prenotare ferie e permessi.

In un momento delicato come quello attuale, in cui anche sul posto di lavoro è necessario prestare estrema attenzione alle misure di sicurezza App MyNet è preziosa.

Col modulo Armadietto si può scambiare la documentazione aziendale, anche in smart working:

contratti da firmare, report da condividere, schede progettuali da validare vengono depositati in un unico luogo protetto, accessibile senza rischi di contatto.

MyNet è diventata Società Benefit e offrirà a onlus e non profit l’utilizzo gratuito della propria app per il miglioramento delle relazioni e della comunicazione con associati e stakeholder.

Abbiamo posto alcune domande a Manuele Ceschia – CEO di MyNet

Che cos’è MyNet e quali sono i vantaggi che porta alle aziende, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria?

MyNet è una soluzione digitale che permette alle aziende di comunicare con dipendenti e collaboratori in modo facile, rapido e sostenibile, creando relazioni costruttive all’interno del network aziendale, migliorando la gestione dei flussi di lavoro e aumentando l’efficienza.

Mentre i manager possono gestire tutto da desktop, per i dipendenti la piattaforma consiste in una app scaricabile sullo smartphone.

In 24 ore si può personalizzare l’App in base alle specifiche esigenze aziendali, scegliendo tra una ventina di funzionalità diverse: da quella che permette di scaricare lo statino paga a quella per timbrare il cartellino in modalità virtuale.

App MyNet è utile proprio come strumento di comunicazione interna.

I dipendenti ricevono le comunicazioni aziendali con una notifica sullo smartphone e comunicano automaticamente l’avvenuta ricezione.

In questo modo si dà vita ad un flusso di comunicazione più efficace ed efficiente rispetto, ad esempio, ad una newsletter inviata via mail.

A quali realtà si rivolge MyNet?

MyNet è uno strumento che destinato alle aziende maggiormente sensibili ai temi della comunicazione aziendale.

Si rivolge generalmente a realtà strutturate che abbiano necessità di comunicare con più di 50 risorse in azienda, ma annovera tra i suoi clienti anche realtà con meno di 50 collaboratori, che hanno necessità di utilizzarla per esigenze particolari.

Da quando è uscito il listino specificamente dedicato alle PMI, che ha reso la app per loro economicamente più accessibile, moltissime di queste realtà sono entrate a far parte dei clienti di MyNet.

Da gennaio 2021 stiamo lavorando sull’internazionalizzazione attraverso un network di business partner che aiutino a far conoscere MyNet nei loro stati, offrendo in lingua madre la stessa assistenza che noi offriamo in Italia.

Stiamo lavorando per creare una rete di imprese che possano presentarsi integrando i loro servizi con quelli di MyNet: una vera e propria rete d’impresa.

Qual è il futuro della comunicazione interna aziendale secondo lei?

Il prossimo futuro sicuramente sarà un futuro tecnologico, anche per quanto riguarda la comunicazione interna aziendale.

La rivoluzione digitale ha già trasformato gli smartphone in veri e propri “luoghi” nei quali sviluppare non solo attività sociali, ma anche lavorative.

E proprio lo smartphone diventa il veicolo utilizzato da MyNet per ripensare e riordinare i flussi di comunicazione rivolti non solo dall’azienda al dipendente, ma anche viceversa, facilitando così l’interazione fra le varie posizioni e funzioni aziendali.

Inoltre, nel prossimo futuro la comunicazione aziendale sarà orientata sempre di più al coinvolgimento dei dipendenti nelle scelte aziendali e alla condivisione delle stesse scelte con tutto lo staff.

Questo non potrà essere fatto attraverso riunioni o utilizzando dei magazine: ancora una volta sarà fondamentale la tecnologia.