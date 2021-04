Carlo Azzola è il Country Manager Colt per l’Italia

Carlo Azzola è il nuovo Country Manager Italia di Colt.

Si impegnerà a supportare Colt per diventare il provider di riferimento nel suo settore.

Inoltre contribuirà nello sviluppo di soluzioni innovative per rispondere alle nuove esigenze del mercato.

Carlo Azzola ha ricoperto incarichi diversi: Financial Analyst, Finance and Strategic Program Director, Global Sales Enablement Director e President of the Board of Italy.

Si impegnerà nello sviluppo del business, supporto alle vendite, governance ed in generale la gestione del cambiamento, sia a livello locale sia globale.

Il manager ha una profonda comprensione del ruolo che la connettività a banda larga gioca nel piano di sviluppo delle aziende di oggi.

Mira a perseguire l’ambizione di Colt di essere leader nel facilitare la digital transformation dei clienti attraverso soluzioni di rete a banda larga agili e on-demand.

“L’Italia è un mercato estremamente importante per noi e sono molto felice di poter dare il mio contributo in qualità di Country Manager.

Sono estremamente motivato nell’essere di aiuto ai nostri dipendenti per raggiungere i loro obiettivi personali e professionali.

Colt ha costruito una rete ottimizzata per il cloud, che supporta la connettività da e verso 4 Metropolitan Area Network (MAN), collegando oltre 3.100 edifici aziendali e 55 data center chiave nel paese.

Carlo Azzola si è laureato in Economics and Business Administration presso l’Università di Pavia.

La rete Colt IQ Network collega oltre 900 data centre e più di 29.000 edifici on-net in Europa, Asia e nei principali business hub del Nord America.

Tra le realtà che si affidano a Colt vi sono organizzazioni data-intensive presenti in oltre 210 città in più di 30 Paesi.

E’ riconosciuta come un’azienda innovatrice e pioneristica nel Software Defined Network (SDN) e nella Network Function Virtualization (NFV).