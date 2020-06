Btb online export tra 150 imprese e il mercato cinese

Domani al via il primo appuntamento “Digital InBuyer China” dedicato al mercato cinese

L’iniziativa, realizzata assieme a Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e con il supporto di Netcomm, ChinaEU, ICBC Milano e CIPA – China Investment Promotion Agency – prevede lo svolgimento di 3 settimane digitali dedicate alla Cina che coinvolgono 3 settori d’eccellenza della produzione Made in Italy:

• 16-18 giugno – Settimana Digitale dedicata all’Arredo

• 30 giugno-2 luglio – Settimana Digitale dedicata alla Moda

• 14-17 luglio – Settimana Digitale dedicata alla Cosmetica

Al progetto hanno già aderito circa 150 imprese italiane dei tre settori coinvolti, che incontreranno online 60 buyer professionali cinesi selezionati dalle filiali di ICBC.

Al primo appuntamento, 16-18 giugno, prenderanno parte 20 buyer cinesi e 36 imprese italiane.

Un progetto nato dall’emergenza determinata dal Covid19, che ha cancellato i tradizionali canali di approccio all’internazionalizzazione, come lo erano fino a qualche mese fa le fiere professionali e gli eventi B2B.

“Digital InBuyer China” rappresenta l’evoluzione del progetto InBuyer, che dal 2015 ad oggi ha permesso a 4000 aziende italiane di incontrare 1100 buyer internazionali in oltre 18000 incontri b2b.

La scelta di dedicare i primi appuntamenti alla Cina non è casuale.

La Cina è il primo mercato ad uscire dall’emergenza Coronavirus e la sua economia è la sola al mondo da cui sta ripartendo una domanda consistente per il Made in Italy.

Nel 2019 ha significato 13 miliardi di euro di esportazioni italiane verso il più importante mercato asiatico.

Per le imprese italiane è un’occasione importante per approfondire le conoscenze di questo mercato ed incontrare comodamente dal proprio ufficio o dalla propria abitazione potenziali acquirenti cinesi, quindi a costi di gran lunghi ridotti rispetto alla partecipazione ad una fiera e con rischi minori.

Nei prossimi mesi, comunque, il progetto sarà allargato ad altri mercati internazionali strategici per le relazioni commerciali italiane.

La pandemia di Coronavirus ha colpito fortemente e senza precedenti l’economia globale e questa importante sfida potrà essere superata soltanto lavorando insieme – spiega Li Bin, ministro consigliere per gli affari economici e commerciali presso l’ambasciata cinese in Italia.

A nome dell’Ambasciata cinese, vorrei ringraziare Promos Italia, la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, ChinaEU, Netcomm, ICBC e CIPA per aver creato questa piattaforma digitale, impegnandosi a far ripartire l’attività commerciale per le PMI della Cina e dell’Italia, due Paesi con forti complementarietà economiche e grande potenzialità cooperativa.”

“Industrial and Commercial Bank of China, presente in Italia dal 2011 contribuisce con le sue filiali di Milano e Roma allo sviluppo dell’economia italiana e al rafforzamento dei consolidati rapporti di amicizia tra i due Paesi, che accanto ad una grande cultura condividono una storia millenaria e una posizione di primo piano nello scenario geo-economico globale – spiega Wei Xiaogang General Manager ICBC Milano.

Nel decidere di partecipare all’importante progetto Digital InBuyer China, la Banca intende offrire un importante contributo allo sviluppo internazionale delle PMI italiane in uno dei momenti più drammatici della loro storia.”

“La China Investment Promotion Agency (CIPA) è impegnata nella promozione del commercio e degli investimenti da e per la Cina, creando un ponte per la cooperazione tra imprese cinesi e straniere.

Il progetto Digital InBuyer China ha esattamente questo spirito, per cui abbiamo deciso di collaborare all’iniziativa al fianco di Promos Italia – dichiara Li Yong, Deputy Director of CIPA.

Siamo convinti che le relazioni commerciali Italia e Cina abbiano un grande potenziale di crescita e che questo sia il momento giusto per concretizzarlo.”

Per partecipare alla opening session di domani, 16 giugno (ore 9:00-10:30):

https://global.gotomeeting.com/join/675994813

Di seguito il programma della sessione di apertura:

Furniture Digital InBuyer China

9:00-10:30_Opening remarks

– Andrea Bonalumi, Director of Digital Services at Promos Italia

– Li Bin, Minister Counsellor for Economic and Commercial Affairs at Chinese Embassy to Italy

– Li Yong, Deputy Director of CIPA – China Investment Promotion Agency

– Sergio Miele, Senior Business Consultant at ICBC Milan Branch

– Massimo Moscatelli, Vice-President of Confartigianato Como

– Qian Kainan, Director of Europe at JD.com

– Chen Jie, Business Diretcor of Hangu at Longshine Group

– Giulio Finzi, Head of Netcomm China

– Claudia Vernotti, Director of ChinaEU

I partner del progetto:

– ChinaEU – associazione europea volta a promuovere i partenariati pubblico-privati, la cooperazione commerciale e gli investimenti nei processi di digitalizzazione e nei settori ad alta tecnologia tra aziende cinese ed europee;

– Netcomm – il consorzio italiano del commercio digitale, il riferimento più rilevante per il commercio elettronico e l’evoluzione digitale delle imprese nello scenario nazionale e internazionale;

– ICBC – la Industrial and Commercial Bank of China, è uno dei più grandi istituti di credito del mondo, presente con due filiali in Italia, a Roma e a Milano, e impegnata da tempo nell’organizzazione di appuntamenti B2B tra aziende cinesi ed internazionali. ICBC è partner ufficiale della China International Import Expo, la più grande fiera della Cina dedicata esclusivamente all’importazione di prodotti e servizi stranieri, che quest’anno si terrà il 5-10 novembre;

– China Investment Promotion Agency (CIPA) è l’ufficio del Ministero del Commercio (MOFCOM) dedicato alla promozione degli investimenti di aziende cinesi verso l’estero e di aziende straniere in Cina.