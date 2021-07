Bossa Nova la piattaforma Zelros per banche e assicurazioni

Quelli di Zelros l’hanno chiamata Bossa Nova. Si tratta di una piattaforma che integra funzionalità che promette di offrire una consulenza più proattiva e di proporre ai clienti assicurativi e bancari esperienze personalizzate.

Come se non ce ne fossero abbastanza di piattaforme simili. Questo applicativo però è stato in grado di studiare la situazione specifica di 20 milioni di assicurati e offrire 2 milioni di consigli personalizzati.

Grazie a Bossa Nova, ed in particolare alle feature Discovery&Advice API e all’Insurance Data Catalog, Zelros promette di rispondere alle esigenze degli assicurati.

Ma che cos’è Discovery & Advice API?

Consente una customer experience coerente su tutti i canali. Significa che gli assicuratori possono attivare raccomandazioni personalizzate online combinando i life events rilevanti, i lanci di vendita e le domande.

La piattaforma Zelros sfrutta i dati degli assicuratori analizzandoli in tempo reale e fornendo modelli avanzati di intelligenza artificiale. Ma con Bossa Nova si porta l’arricchimento dei dati un passo avanti. Si offre capacità di personalizzazione avanzate. Attraverso l’Insurance Data Catalog si alimentano le raccomandazioni di Zelros con dati esterni provenienti da partner terzi o da open data. Obiettivo: mettere a disposizione dei consulenti gli strumenti per conoscere meglio i loro clienti attuali e prospect, per creare empatia e per valorizzare la loro offerta.

La protezione dei dati ed i regolamenti RGPD e DDA forniscono un quadro chiaro per implementare un’ IA trasparente. Zelros ha sviluppato il rapporto open source Ethical&Fairness che agevola gli assicuratori nel monitoraggio e nella validazione dei modelli, dettagliando gli algoritmi AI in termini di elaborazione, dati di input e altre misure statistiche come il bias. Oggi aggiunge un nuovo componente che consente la non discriminazione e l’equità dei suoi algoritmi sui gruppi protetti.

Implementazione ibrida della sua tecnologia

Questo modello permette di trarre vantaggio “on premise” e quello del cloud. L’ingestione dei dati e la formazione dei modelli possono ora essere eseguiti nell’ambiente tecnico degli assicuratori utilizzando un componente Zelros on premise. I clienti possono continuare a beneficiare della potenza del cloud Zelros – ospitato su Microsoft Azure – per il monitoraggio dei modelli e il miglioramento continuo.