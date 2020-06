Banca Consulia sigla una convenzione con Analysis

Banca Consulia, realtà specializzata nella consulenza finanziaria, ha siglato un accordo con Analysis, leader nell’offerta di soluzioni software integrate per il mondo finanziario e il Wealth Management.

Banca Consulia, in virtù della partnership con Analysis, offrirà ai clienti un servizio di valutazione, analisi reddituale ed evoluzione nel tempo degli asset immobiliari.

“Un approccio al cliente ricco di approfondimenti relazionali consente una pianificazione del patrimonio completa, in linea con il modello di consulenza evoluta di Banca Consulia.

È importante che le asset class non finanziarie dei clienti, in primis quelle immobiliari, vengano valorizzate e integrate nel portafoglio per una corretta gestione”, ha detto Antonio Marangi, Ad di Banca Consulia,

“L’evoluzione del settore immobiliare”, ha affermato Carlo Maria Pinardi, presidente e fondatore di Analysis, “ha evidenziato l’importanza di una valutazione congiunta del patrimonio mobiliare ed immobiliare, due asset class che, collegate, identificano in maniera più completa il patrimonio.

Analysis è una società Fintech che fornisce soluzioni integrate con database finanziari sempre più estesi e strategici proprio per i servizi di private banking”.