Banca Aidexa e Finpromoter finanziano le PMI con X Istant

Banca AideXa dà il via alla collaborazione con Finpromoter a sostegno delle PMI.

Il progetto fintech che ha ottenuto la licenza bancaria dalla BCE ha unito le forze con il confidi intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia, costituito nel 1999 da Confcommercio. Obiettivo: favorire lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi, per lanciare X Instant Garantito, finanziamento per le Pmi

L’accordo fra Banca AideXa e Finpromoter è stato firmato da Roberto Nicastro, presidente di Banca AideXa e Paolo Ferré, presidente di Finpromoter.

X Instant Garantito soddisfa in tempi rapidi il bisogno di liquidità delle Pmi. Il prestito, a tasso fisso e della durata di un anno con rate mensili costanti, è destinato a qualsiasi esigenza e può ammontare fino a 100.000 euro. Inoltre, è prevista una garanzia dell’80% sull’importo erogato a condizioni vantaggiose- A rilasciare la garanzia è Finpromoter, che mette a disposizione delle imprese un team di specialisti presenti sul territorio a sostegno dell’accesso al credito delle Pmi.

All’imprenditore bastano 20 minuti per conoscere fattibilità, importo e tasso d’interesse e, se la richiesta viene approvata, in 48 ore si riceve il denaro. Inoltre sono necessari moduli cartacei da compilare e i documenti richiesti sono ridotti al minimo: Partita Iva, carta d’identità o passaporto, codice fiscale e credenziali della banca dove si possiede il conto corrente.

X Instant Garantito permette di finanziare in 12 rate mensili il pagamento delle tasse, così da utilizzare la liquidità dove c’è più bisogno. Ma anche di assumere personale, acquistare nuove scorte, gestire al meglio un Leasing oppure pagare fornitori e collaboratori. Grazie al finanziamento le Pmi non rischiano di essere a corto di liquidità. In aggiunta, X Instant Garantito permette di non dover fornire fideiussioni personali, rendendo la richiesta più semplice e immediata.

Roberto Nicastro, presidente e co-fondatore di Banca AideXa

“Le Pmi hanno bisogno di un sostegno concreto e di strumenti di finanziamento semplici, veloci e trasparenti per far fronte agli investimenti per la ripartenza. La collaborazione con Finpromoter offre garanzie dirette a favore delle aziende agevolando le loro richieste”.

Paolo Ferrè, presidente di Finpromoter

“Sostenere le micro e Pmi in questa fase di ripartenza è fondamentale per ridare slancio all’Italia. Un’ossatura economica che garantisce valore e occupazione. X Instant Garantito offre una risposta efficace alle esigenze delle micro e Pmi associate e dei confidi soci associati a Finpromote. Con Banca AideXa abbiamo sviluppato insieme una garanzia ad hoc che utilizza al meglio i fondi assegnati dal MISE a Finpromoter con la Legge stabilità 2014”.