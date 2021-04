atSistemas assume a Milano e Lisbona

atSistemas la società spagnola, che ha concluso il 2020 con una crescita del 12% a 78,5 milioni di euro, è alla ricerca di software architects, consulenti, sviluppatori e ingegneri software

atSistemas prevede di assumere più di 500 professionisti nel settore ICT nel corso del 2021.

Sbarcata in Italia come Platinum Solution Partner di Atlassian prosegue il proprio sviluppo sul territorio nazionale a quasi due anni dall’arrivo in Italia.

La realtà iberica ha scelto Milano come centro nevralgico delle proprie operazioni, location strategica in termini territoriali e di business, con l’obiettivo di posizionarsi come interlocutoe del settore IT nel nostro Paese.

Alfiero Santarelli, Manager atSistemas

“In Italia la DT sta diventando sempre più determinante per le aziende di tutti i settori. Riteniamo di poter offrire loro servizi di alta qualità accompagnandoli passo dopo passo durante questo processo delicato. Abbiamo ottime prospettive di crescita.

Il nostro piano è quello di ampliare la nostra presenza nel Paese, creando nuovi posti di lavoro e formando tecnici altamente qualificati, che si tradurrà in una crescita graduale anche del digitale fra le aziende nostrane”.

atSistemas offre servizi integrati volti ad aiutare le aziende e le istituzioni ad effettuare una trasformazione digitale di successo.

Per questo motivo la vision aziendale a livello globale, è di essere una società leader nella DT attraverso il connubio tra persone, tecnologia e business.

atSistemas accompagna i suoi clienti in tutte le fasi dei loro progetti e mediante la propria eccellenza tecnologica.

I candidati che desiderano entrare a far parte dell’azienda possono candidarsi attraverso il profilo LinkedIn di atSistemas, che contiene le attuali offerte di lavoro.