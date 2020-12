Ascanio Celestini – I Parassiti un diario nei giorni del Covid-19

Da martedì 1 dicembre alle ore 21.00 fino a giovedì 3 dicembre alle ore 23.59 in diretta online

“Siamo stati presi di sorpresa dalla pandemia, ma l’abbiamo interpretata.

Ci hanno mostrato la fotografia del parassita e anche i numeri, le carte geografiche che cambiano colore con la diffusione del virus e i grafici. Abbiamo un’idea razionale della malattia.

La gestiamo così bene che qualcuno la sta persino negando. Ma quel numero così alto di morti ci ha disorientato. E all’inizio abbiamo pensato che fosse proprio il numero, la quantità.

E invece è una questione di qualità. Non siamo più preparati per la morte. I cadaveri non ci fanno una grande impressione.

Non ci perturbano più di tanto. Ma siamo sconvolti dal nulla che se li porta via. Non sappiamo che fare. E se ci tolgono il corpo del defunto siamo completamente spaesati.

Mia madre e mia nonna avrebbero messo in moto tutta una serie di riti piccoli e grandi, consapevoli e inconsapevoli. Avrebbero saputo cosa cucinare e come, cosa bere e mangiare, chi chiamare e quali parole dirgli, come e dove e quando pregare.

Noi no. Noi abbiamo bisogno delle cose materiali. Senza il corpo del morto restiamo immobili con la testa vuota. Così mi sono messo a raccontare e a scrivere.

A fare qualcosa che non avesse un corpo. Perché il lutto è immateriale come la memoria, le parole, i sogni.”

di Ascanio Celestini

alla fisarmonica Gian Luca Casadei

Teatro stabile Puccini