Artisti & Co vogliono ripartire con Showgroup.it

Il settore dello spettacolo e degli eventi sta vivendo in queste settimane un momento difficilissimo con gravi perdite, ma c’è chi sta già pensando a come favorire un veloce rilancio delle attività.

Si tratta di Showgroup.it, il portale gratuito ideato per far incontrare domanda e offerta del mondo dello spettacolo e degli eventi che, per promuovere l’apertura della piattaforma al grande pubblico, ha scelto un debutto in grande stile sulle reti Mediaset. Un traguardo importante per la startup innovativa sviluppata tutta in Friuli Venezia Giulia che conta 22.000 iscritti tra artisti, location e operatori, e che è diventata consultabile da tutti quelli che vogliono organizzare eventi, siano essi professionisti o privati.

Dal 12 al 25 aprile Showgroup.it, sarà on air in TV con una originale campagna pubblicitaria su Canale 5, Rete 4 e Italia 1, supportata online da una digital campaign promossa in tutta Italia sulle principali piattaforme social.

Per raggiungere l’obiettivo di diventare la più grande community professionale italiana (per il momento nazionale, ma in futuro internazionale) di artisti, location e operatori, i founder della startup innovativa hanno stanziato un investimento iniziale di 1,5 milioni di euro e strutturato una rete di oltre 30 professionisti al lavoro sul progetto, fra team interno e specialisti esterni in ambito commerciale, digital marketing, programmazione, social media, creatività, customer care, foto/video e ufficio stampa. Il piano quinquennale di sviluppo prevede l’ampliamento delle funzionalità della piattaforma ad altri Paesi a partire da quelli europei come Slovenia, Austria, Svizzera e Francia.

L’idea Showgroup.it è nata nel 2016 e, dopo anni di indagine del mondo dello spettacolo e dell’organizzazione eventi, nel 2019 il progetto della startup ha preso slancio. Il suo obiettivo? Diventare la piattaforma digitale internazionale di riferimento dei professionisti nel settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione degli eventi, in grado di unire il processo di ricerca, selezione e ingaggio, per favorire domanda e offerta lavorativa.

Showgroup.it è questo, ma non solo! Infatti per i suoi servizi l’iscrizione è gratuita e non richiede costi di intermediazione. Ideato secondo la logica win-win, Showgroup.it si presenta come la piattaforma che aiuta a creare lavoro, in tre modi: dando una vetrina online ad artisti e operatori che offrono i propri servizi, facilitando la ricerca di fornitori da parte degli organizzatori di eventi e offrendo la possibilità a tutti gli iscritti di fare networking.

I co-founder sono quattro affermati professionisti del settore: Francesco Recco, manager di artisti del calibro di Umberto Smaila, Elisabetta Molino, marketing specialist, Francesco Magon, esperto del mondo pubblicitario milanese, ed Enrico Accettola, imprenditore e startupper attivo nella comunicazione e nella gestione degli eventi.

Come funziona la piattaforma

Come marketplace del settore, Showgroup.it è stato ideato per offrire ad artisti, location e operatori degli eventi la possibilità di aumentare la propria visibilità ed essere facilmente trovati. Attraverso l’iscrizione gratuita e la pubblicazione di video e immagini, ogni artista già conosciuto o emergente ha la possibilità di mostrare al pubblico le proprie abilità e performance nella categoria di riferimento, per essere contattato nelle zone d’interesse. Le specialità vanno dal canto alla danza, dalla magia all’arte circense, dai presentatori ai comici, dai sosia ai giocolieri, ma anche truccabimbi, animatori per bambini, oltre a influencer come blogger e instagramer, e molti altri. Allo stesso tempo potranno mettersi in vetrina anche le location e le aziende fornitrici di servizi e attrezzatura tecnica (come service, security, catering, fotografi, interpreti…) per tutti i tipi di eventi, leisure e business.

Gli utenti che vogliono organizzare una festa, i manager che desiderano trovare un artista e molte altre professionalità legate al mondo dell’event management possono trovare facilmente quello che cercano senza dover pagare costi di intermediazione. Per loro Showgroup.it è un unico luogo digitale, in cui configurare il proprio evento taylor made, dalla convention aziendale al compleanno dei figli.

Nella barra di ricerca si può geolocalizzare la zona d’interesse e specificare quale tipologia di professionista si sta cercando all’interno della community. In pochi click è possibile raggiungere una selezione di nominativi contattabili nella propria zona.

A completamento della piattaforma saranno integrate numerose nuove funzioni: dal sistema di messaggistica alle recensioni, dalla possibilità di gestire il proprio network di collaborazioni attraverso una sezione dedicata all’utilizzo di un calendario per ciascun artista (una funzionalità che consentirà ai visitatori della piattaforma di conoscere sia le date disponibili per nuovi ingaggi sia quelle degli eventi e degli spettacoli aperti al pubblico). Ma non è tutto. Anche le agenzie di spettacolo e i talent manager potranno utilizzare delle funzionalità speciali per poter gestire al meglio i profili dei loro artisti. E per rendere la piattaforma ancora più fruibile è previsto il lancio della app dedicata.

Per restare sempre aggiornati sulle novità di Showgroup.it è possibile consultare il sito www.showgroup.it e seguire i profili social ufficiali su Facebook Showgroup – Ready to be wow e Instagram @showgroupwow.