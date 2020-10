Arrivano le nuove iMask2

L’esigenza di proteggersi dal contagio del Covid-19 riguarda tutti. Uomini, donne, ma anche i più piccoli, soprattutto con la ripartenza delle scuole. Per questo iMask ha scelto di lanciare la nuova iMask2.

Una mascherina dotata di un sistema filtrante paragonabile alle FFP2 e alle FFP3 e disponibile nelle diverse taglie Small/Kids, Medium e Large, per adattarsi a ogni diversa conformazione di viso.

Sicurezza, comfort e rispetto per l’ambiente si riconfermano le caratteristiche essenziali anche per iMask2, Versione evoluta e aggiornata del precedente modello, grazie all’inventiva della startup siciliana che ha lanciato questa mascherina lo scorso maggio.

L’azienda ha fatto tesoro dei feedback e delle critiche ricevute per migliorare e perfezionare la sua mascherina. Particolarmente apprezzata dai consumatori più attenti all’ambiente perché riutilizzabile e realizzata con materiali 100% riciclabili.

Per abbinare agli standard di sicurezza un maggior comfort e una migliore respirabilità iMask2 ha un nuovo design. Il corpo principale della mascherina che copre naso e bocca è adesso più sottile e leggero. Il bordo di tenuta interno dello spessore di appena 0,01 cm flettendosi come un ammortizzatore assicura una più adeguata aderenza al volto. Creando al tempo stesso una camera d’aria che migliora notevolmente l’attività respiratoria.

I fori di traspirazione che consentono l’ingresso dell’aria si estendono ora sul 90% della superficie. Rispetto al precedente sistema di allacciatura con fibbia di bloccaggio, iMask2 è dotata di un più pratico sistema a stringhe elastiche regolabili.

Sia il corpo mascherina sia le stringhe elastiche sono disponibili in 10 differenti colori così da creare fino a 100 diverse combinazioni cromatiche. Le stringhe di ricambio in altri colori ed i kit filtri (FFP2 o FFP3) possono essere acquistati separatamente così da permettere all’utilizzatore di personalizzarla secondo i propri gusti e il proprio stile.