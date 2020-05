Arriva IPO sulla piattaforma StockX

StockX, la piattaforma di reselling in cui vendere e acquistare sneaker, capi streetwear e accessori a tiratura limitata, annuncia il lancio della nuova IPO in collaborazione con New Balance.

L’iconico marchio footwear statunitense rilascerà in vendita esclusiva sulla piattaforma 400 paia del modello in edizione limitata New Balance x No Vacancy Inn 650 attraverso un’asta al buio che consentirà ai clienti di fissare il prezzo di mercato senza la necessità di partire da una base d’asta.

Il modello delle sneaker IPO utilizzato da StockX ridefinisce il processo di lancio dei nuovi modelli di sneaker, dall’uscita alla rivendita, garantendo che siano i consumatori a determinare il prezzo al dettaglio, anziché il brand stesso.

“Come azienda tech, l’innovazione viene prima di ogni cosa: è seguendo questa strategia che siamo riusciti a far crescere StockX nel mercato globale in soli quattro anni. È questo impegno per l’innovazione che guida il pensiero dietro iniziative come le nostre IPO”, ha affermato Deena Bahri, CMO di StockX. “New Balance non è solo uno dei principali marchi di sneaker al mondo, ma è un brand che condivide con noi l’importanza di offrire ai consumatori l’accesso diretto a prodotti esclusivi, rafforzando le collaborazioni e puntando sul lavoro creativo”.

Per la nuova IPO, il brand No Vacancy Inn ha offerto una propria versione della classica silhouette New Balance 650. Traendo ispirazione dall’apprezzato designer di mobili George Nakashima, le sneaker puntano sui toni della terra, con tessuti pregiati e rifiniture pulite e semplici. A completare ogni paio c’è anche un’esclusiva chiavetta USB con una playlist ricercata e personalizzata con la musica che Tramaine Emory e Brock Korsan, rispettivamente co-founder e managing partner di No Vacancy Inn, hanno ascoltato nelle giornate trascorse a casa a causa delle misure di contenimento della pandemia COVID-19.

“L’innovazione digitale e le grandi collaborazioni sono il fulcro di New Balance. Lavorare con StockX e No Vacancy Inn per portare sul mercato le storiche 650 in una modalità che emancipa i consumatori è un’opportunità unica”, ha dichiarato Nathan Isaacson, General Manager Digital di New Balance. “Questa release mette in mostra sia la storia che il futuro del nostro marchio e sposta per la prima volta il controllo nelle mani dei nostri consumatori”.

“Le motivazioni che ci hanno spinto a credere in questa collaborazione si fondano sul nostro amore per la silhouette New Balance 650 e per i modelli le suole in gomma”, ha commentato Tramaine Emor, co-founder di No Vacancy Inn. “Questa collaborazione continua il nostro tema ‘Water e WiFi’, una metafora delle due cose di cui tutti abbiamo bisogno: natura e tecnologia”.

Il modello sarà disponibile in vendita esclusiva su StockX in edizione limitata (400 paia) a partire dalle ore 18:00 di martedì 5 maggio.