Ardian investe 25 milioni di dollari in Translated

Translated è un’azienda impegnata nel supporto dei traduttori professionisti. Ardian è una società di investimento privata. Attraverso il fondo Ardian Growth, nell’ambito di un round di investimento da 30 milioni, Adrian ha deciso di investire 25 milioni di dollari in Translated.

La piattaforma di traduzione end-to-end è proprietaria di ModernMT, il software di traduzione automatica neurale adattiva. Tecnologie e una rete di 200.000 traduttori professionisti sono il fiore all’occhiello di questa azienda che negli ultimi anni ha segnato una crescita del 30% su base annua. Translated serve piattaforme tecnologiche globali come Airbnb, Google e Uber e alcune decina di migliaia di Pmi internazionali.

Ardian Growth ha deciso di sostenere le ambizioni dei fondatori Isabelle Andrieu e Marco Trombetti (nella foto) nel campo dell’IA e della traduzione che consenta a Translated la diffusione della piattaforma in Europa e negli Stati Uniti.

Marco Trombetti, co-founder e ceo di Translated

“Ardian condivide con noi il valore della diversità, ci permette di accelerare l’attuazione dei nostri piani e ha il DNA e i mezzi per farlo nel lungo periodo”.

Laurent Foata, head of Ardian Growth

“Translated registra oltre il 50% delle vendite negli USA. Un risultato straordinario in sintonia con la filosofia di investimento di Ardian Growth e in linea con il percorso delle nostre aziende di software”.

Bertrand Schapiro, managing director del team di Ardian Growth

“Translated ha sparigliato un mercato storicamente dominato da pochi operatori perché ha anticipato il concetto di IA adattandolo al mondo della traduzione. Per questo abbiamo deciso di sostenere questa azienda che sta contribuendo a introdurre innovazione nel campo dell’IA senza perdere di vista i propri obiettivi”.

Ma cosa fa Translated esattamente?

Si tratta di una società di traduzione nell’’intelligenza artificiale. Fondata nel 1999 dall’informatico Marco Trombetti e dalla linguista Isabelle Andrieu. Si è focalizzata su una combinazione di creatività umana e intelligenza artificiale per realizzare traduzioni di qualità costante in velocità. Vanta 180.000 clienti e offre traduzioni in 194 lingue in 40 aree di competenza. Translated è stato premiato in diverse occasioni, incluso il TAUS Innovation Contest. La Commissione Europea ha riconosciuto il CAT tool Matecat di Translated come uno dei migliori progetti di ricerca sull’IA degli ultimi anni. Nel 2017, il Financial Times ha incluso Translated come una delle aziende in più rapida crescita in Europa.

Una società di investimento privata

Ardian è una società di investimento privata leader con 112 miliardi di dollari in gestione – o oggetto di consulenza – in Europa, nelle Americhe e in Asia. La società è detenuta dai propri dipendenti conta su una rete con oltre 700 dipendenti distribuiti tra le 15 sedi in Europa. Gestisce fondi per conto dei suoi circa 1000 investitori attraverso cinque aree: Fondi di Fondi, Fondi Diretti, Infrastrutture, Real Estate e Private Debt.