Apposta firma il regalo su misura per le feste

Le feste natalizie sono alle porte, ma la situazione attuale rende complicato consegnare un cadeau originale.

Ecco che Apposta, native digital brand che realizza camicie su misura Made in Italy attraverso il sito e-commerce interattivo www.apposta.com, propone un’idea in linea con questo periodo natalizio: la Gift Card. Un regalo digitale che lascia al destinatario la libertà di scegliere il modello preferito e personalizzarlo, rendendolo così un capo “su misura” per le sue esigenze.

Attraverso la Gift Card digitale, recapitata via mail, il ricevente potrà confezionarsi in pochi clic un capo in linea con i suoi gusti e il suo stile.

Apposta è brand online leader nella personalizzazione di camice che offre, attraverso l’e-commerce

interattivo, la scelta tra innumerevoli possibili combinazioni. L’azienda attesta l’incontro tra la tradizione della camiceria industriale e il digitale.

L’idea è nata dall’incontro tra Gianmarco Taccaliti, erede dello storico laboratorio camiciai di Ancona, e Gianluca Mei, digital entrepreneur. Punto di forza, è offrire a chiunque la possibilità di creare in pochi clic una camicia su misura di qualità a un prezzo accessibile e riceverla a casa in poco tempo.

L’azienda ha ottenuto il Netcomm Award nel 2019 nella categoria fashion e ha ricevuto in precedenza altri riconoscimenti.