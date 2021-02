Alvarium incarica Barabino & Partners

Barabino & Partners ha ricevuto da Alvarium Investments l’incarico di Advisor per la gestione delle relazioni con la stampa italiana.

Alvarium è l’unico Multi-family Office globale indipendente in Italia che offre soluzioni di investimento in tutto il mondo per famiglie, fondazioni, istituzioni e fondi sovrani.

Ha oltre 200 professionisti, headquarter a Londra e 14 uffici localizzati in Europa, Americhe e Asia Pacifico

Alvarium si articola in tre principali aree di attività – Investment Advisory, Co investment e Merchant Banking – per un totale di asset pari a circa U$D18 miliardi.

La divisione di Investment Advisory progetta asset allocation su misura in funzione degli obiettivi di rendimento e del profilo di rischio di ciascun cliente.

Alvarium co-investe in operazioni private sul mercato immobiliare, nel settore dei media, tecnologia e dell’ecosistema dell’innovazione.

La divisione Merchant Banking si occupa di intercettare le più profittevoli opportunità di investimento nei settori media, consumer e technology.

A luglio 2020 Alvarium ha inaugurato a Milano la filiale italiana per favorire l’accesso a famiglie imprenditoriali, fondazioni e istituzioni italiane alla propria piattaforma d’investimenti internazionali.

Barabino & Partners affianca la Società nel percorso di comunicazione per valorizzare la percezione sul mercato italiano.