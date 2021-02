Aiutiamo Giovanni D’Errico a creare Puglia-Farm

Con il progetto Puglia-Farm Giovanni D’Errico, pensionato pugliese, vorrebbe creare nella sua terra, nella Piana delle Rose in Puglia, una fattoria didattica.

L’idea è di creare un luogo di aggregazione intorno alla fattoria. Aggregare le risorse del territorio è promuovere un movimento che va dalle persone alle aziende, passando per gli enti locali, regionali e nazionali.

Obiettivi: creare le condizioni per una rinascita del territorio. Ottenere una visibilità nazionale e internazionale,. Rqualificare e ripopolare queste eccellenze pugliesi in chiave ecologia, culturale e innovativa.

Puglia-Farm è una fattoria per il recupero della cultura contadina, per il ripopolamento dei paesini dei Monti delle Daunia. Un luogo in cui ricreare una esperienza agreste per i giovani delle scuole e per i turisti. Un’occasione per creare nuovi posti di lavoro e una soluzione green per le coltivazioni italiane con l’aiuto degli istituti agrari e Universitari.

L’iniziativa può essere supportata sulla piattaforma Eppela https://www.eppela.com/pugliafarm/