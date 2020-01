Aiba è online con due profili social

L’Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni da oggi ha un profilo Twitter ufficiale e una pagina LinkedIn. Nei canali social, Aiba si presenta con il nuovo logo – battezzato l’anno scorso in occasione del cinquantennale – a conferma della volontà di aggiornare lo stile e i mezzi di comunicazione della associazione.

Aiba si rinnova, non solo nella comunicazione. Con la presidenza di Luca Franzi de Luca, rieletto durante l’assemblea di giugno 2019, e con la riforma dello Statuto, l’associazione intraprende un percorso di innovazione che punta ad offrire migliori servizi e ad accrescere il dialogo con la base associativa, in particolare con la fascia più giovane.

“Stiamo vivendo un ricambio generazionale importante – spiega il Presidente di Aiba – che richiede anche un cambio di passo nella comunicazione. È necessario rinnovarci per continuare ad essere un punto di riferimento per la categoria e un interlocutore privilegiato verso le istituzioni e nel mercato. Ampliare le possibilità di contatto con gli associati e tutti i player del settore, anche attraverso i social network, è fondamentale per svolgere il nostro ruolo nell’era digitale”.

L’ambizione di Aiba è quella di trasferire online il forte spirito associativo che caratterizza la sua attività da cinquant’anni, creando una community che possa affrontare le principali tematiche di discussione per il settore e mettendo insieme le voci dei principali stakeholder del mercato assicurativo. Il nuovo logo e l’apertura di profili social sono i primi passi di un percorso di restyling della strategia di comunicazione dell’associazione.

Gli indirizzi dei profili social di Aiba

Twitter: @Aiba_brokers https:/ /twitter.com/AIBA_brokers

LinkedIn: Aiba https://www. linkedin.com/company/ associaizoneitalianabrokers