Agritalia e le nuove frontiere dell’export

Agritalia, azienda napoletana che da 34 anni è specializzata in programmi di private label e nell’esportazione di prodotti alimentari soprattutto dall’Italia al Nord America, guarda al futuro e alle sue sfide.

Oggi l’azienda può contare su un portafoglio di oltre 700 prodotti tra pasta, olio, sughi, aceto balsamico, cous cous, surgelati (pizza e gelato italiano) e prodotti biologici, provenienti da fornitori certificati.

Ai rivenditori esteri, interessati a inserire nel loro catalogo prodotti nostrani, propone soluzioni chiavi in mano: dalla individuazione dei fornitori al riordino a scaffale. Mentre per i piccoli e medi produttori italiani Agritalia rappresenta l’opportunità di una vetrina privilegiata sul mercato USA.

“Leave no stone unturned” è un tipico detto americano che invita a guardare una situazione da tutti i punti di vista e che ben caratterizza lo spirito con cui è stata fondata

“Il nostro modello – spiega Sergio Massa, CEO di Agritalia – apre le porte del mercato statunitense anche ai produttori più piccoli o di nicchia che da soli non avrebbero la forza o le conoscenze per approdare sul suolo americano. Siamo tra gli unici a offrire un servizio di questo tipo e siamo sempre orgogliosi di scoprire il meglio che la nostra terra offre e portarlo sugli scaffali dei negozi esteri”.

Ed è stata proprio l’attenzione per i dettagli, la scrupolosità nell’analisi dei processi e soprattutto la grande spinta all’innovazione che hanno guidato in questi anni l’azienda e l’hanno fatta crescere fino a farle vincere il “National Supplier of the Year 2019 & Special Recognition” di Whole Foods Market, colosso americano del mangiare sano e sostenibile.

Una famiglia di aziende

Negli anni la famiglia Agritalia si è ampliata. Accanto alla casa madre sono nate Agrusa (www.agrusainc.com), che dal New Jersey gestisce tutte le pratiche legate all’importazione e Agrilogistica (www.agrilogistica.com), piattaforma logistica situata strategicamente vicino ai principali porti di Napoli e Salerno che impiega le ultime tecnologie per ottimizzare la distribuzione.

L’innovazione

Alla base del successo di Agritalia c’è l’Automated Replenishment Program (Arp), una piattaforma logistica avanzata basata sull’innovativo Cloud Sourcing Intelligence (CSI), un software proprietario che consente di efficientare il sistema produttivo analizzando i dati delle vendite per poter pianificare il lavoro dei fornitori, consolidare e ottimizzare i carichi di merce in partenza e garantire un prodotto sempre fresco.

Grazie a questo sistema oggi Agritalia può proporre un programma “just in time” che permette a fornitori di avere un maggiore controllo sulla produzione e ai clienti sugli acquisti.

“La nostra visione – spiega Leo Nucera, direttore Sales e Marketing di Agritalia – prevede una logistica smart che eviti tutte le inefficienze e faccia in modo che ogni prodotto, prima di arrivare nelle case dei consumatori, segua il percorso più breve e rapido possibile dal momento della produzione al consumo, riducendo i costi e fornendo prodotti più freschi. Questo vale tanto per il Nord America che per progetti futuri in Europa o Asia”.