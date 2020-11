Acronis premia TWT come miglior partner italiano 2020

Ad aggiudicarsi il titolo di “Regional Partner of the Year in Italy” quest’anno è TWT, premiata all’Acronis Global Cyber Summit 2020. L’evento virtuale di Acronis desidera onorare annualmente i migliori partner a livello globale.

Il summit, tenutosi dal 19 al 21 ottobre, ha avuto come relatori i maggiori esponenti del settore Cyber Cloud. E ha premiato TWT in quanto “onora una partnership eccezionale in Italia ed è un partner disposto a crescere insieme e a sostenere l’impronta di Acronis nel proprio Paese.”

Da oltre vent’anni, infatti, TWT porta i più innovativi servizi per la Digital Transformation e la Cyber Security nelle aziende italiane.

Tra le partnership di maggior valore, TWT ha scelto Acronis proprio per mantenere gli elevati standard qualitativi dei propri servizi e per garantire la sicurezza dei dati.

Brian Turnbow, Chief Technical Officer di TWT (nella foto), dice: “Siamo onorati del premio ricevuto. Le aziende oggi hanno bisogno di un approccio integrato per garantire la sicurezza di sistemi, piattaforme e servizi. Un grande lavoro che TWT sta portando avanti con Acronis affinché la sicurezza rappresenti un valore aggiunto per le aziende che mirano alla massima integrità e disponibilità dei propri servizi e alla privacy dei propri clienti.”