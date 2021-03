AAA. sviluppatori e data analyst offresi su Reallyzation

Il mercato delle professionalità ICT va in controtendenza.

La domanda supera l’offerta di lavoro, rendendo preziosi i candidati tech come sviluppatori o data analyst.

R-Everse(Co-founder Daniele Bacchi), azienda di recruiting, ha creato uno spin-off dedicato: Reallyzation.

Si tratta di una squadra di recruiter il cui obiettivo è creare il giusto match tra l’azienda che cerca e il candidato tech più adatto su una piattaforma digitale per sveltire il passaggio di informazioni tra le parti.

Il team di Reallyzation si occupa del primo colloquio e poi inserisce i profili dei candidati in ricerca attiva in una piattaforma che le aziende possono sfogliare e con un semplice Mi piace possono indicare il candidato di loro interesse.

Reallyzation: la community dei talent tech

A quel punto il candidato riceve una notifica e valuta l’offerta di lavoro.

Il tutto avviene in pochi clic, con il supporto costante dei recruiter di Reallyzation.

Reallyzation assomiglia per certi versi ad un social network, in cui l’azienda può inserire il “Mi piace” sul profilo del candidato ritenuto interessante: è la prima reazione, da cui scaturiscono le fasi successive.

Come funziona

Sia le aziende sia i candidati utilizzano la piattaforma digitale sviluppata da Reallyzation.

I profili dei candidati saranno visibili in modalità “blind” ovvero senza nome e cognome, per garantire una totale riservatezza.

Il candidato ha le chiavi per aprire le porte ad un possibile rapporto con l’azienda.

Quest’ultima può mettere un Mi piace ai profili interessanti, e, se il candidato che riceve il Mi piace ritiene che quell’azienda sia appetibile, può decidere di ricambiare l’interesse.

Il tutto viene agevolato e gestito dalla squadra dei recruiter, affinchè le due parti possano trovare un buon accordo. Reallyzation diventa quindi una sorta di procuratore per il candidato e un mediatore per l’azienda.

Vantaggi per il candidato

Spetta a lui decidere se aprire il contatto con l’azienda, evitando di perdere tempo a valutare candidature non in linea con il suo profilo (problema frequente tra i candidati tech, che vengono “inondati” di offerte non adeguate).

Il profilo dell’azienda che Reallyzation propone contiene informazioni aggiuntive rispetto a quelle disponibili online.

Un recruiter dedicato è a disposizione del candidato per identificare i desiderata del professionista e aiutarlo quindi a scegliere tra le aziende più in linea.

Vantaggi per l’azienda

Ha a disposizione decine di profili tech in ricerca attiva già selezionati sul fronte motivazionale. Al momento un centinaio.

Trova informazioni aggiuntive sul candidato oltre al classico CV: soft skill, motivazione, perché vuole cambiare lavoro, etc.

Ha un recruiter dedicato che gestisce il processo e verifica le reali competenze del professionista.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla piattaforma digitale e condivisibili con i colleghi, evitando quindi infiniti scambi di mail e cv allegati.