A tavola con Menew

Menew è la nuova App che digitalizza il menù e gestisce gli ordini al tavolo e a domicilio

Menew trasforma il menù cartaceo di bar e ristoranti in versione digitale per garantire la massima sicurezza e igiene, in seguito all’emergenza coronavirus e alle misure di sicurezza introdotte.

Il ristoratore può gestire la sua struttura tramite l’applicazione Menew Business che consente di inserire la carta con i prodotti in vendita, associando foto, video e prezzi di ogni proposta, e di ricevere ordini e prenotazioni.

In ogni momento è poi possibile modificare il menù senza costi di ristampa

E’ una vetrina personalizzabile in cui gestire anche le disponibilità di prodotti in tempo reale, proporre offerte e condividere le attività e gli aggiornamenti sui canali social.

Chi lo desidera può inserire un numero di telefono nel caso preferisca gestire gli ordini tramite il canale telefonico o whattsapp.

Menew offre le funzionalità di un ecommerce

In un’unica app il cliente ha l’opportunità di geolocalizzarsi e individuare l’attività ideale per le sue esigenze, visualizzarne l’offerta e usufruire del servizio.

Dopo aver visionato il menù digitale, il cliente chiama per prenotare o compila il suo ordine direttamente online, sia per servizio al tavolo sia per il take-away.

E’ possibile anche inserire una recensione del piatto scelto

“Per gli addetti ai lavori, è una scelta conveniente e semplice: il menù viene digitalizzato in pochi minuti e non ci sono commissioni sugli ordini.

Con Menew si instaura un canale diretto con i clienti, si sceglie a quali prodotti e offerte dare maggiore visibilità in un determinato momento.

Il vantaggio è anche quello di attirare nuovi avventori presso la propria struttura grazie a un sistema collaudato “, dice Giuseppe Della Ventura founder di Menew.

L’app Menew per i clienti è disponibile gratuitamente sia su App store sia Google play.

Menew Business per i ristoratori può essere attivata gratuitamente per un mese di prova. A seguire, l’abbonamento ha un costo a partire da 14,90 euro al mese.