Bce vs Corte Costituzionale tedesca

Non so se avete capito bene e vi siete informati ma le cose sono messe veramente male per il nostro Paese.

Se la Corte Costituzionale tedesca e il suo presidente come suo ultimo atto in carica ha voluto: da un lato sottolineare che Draghi nel periodo in cui è stato presidente della Bce ha fatto scelte contrarie ai bilanci europei e si è inventato il QE solo per aiutare il nostro paese.

Inoltre la Corte ha voluto manifestare il suo disaccordo e contrarietà sulla sentenza emessa anni fa del Tribunale di Giustizia Europeo che aveva respinto il ricorso avanzato dalla stessa Corte Costituzionale tedesca sulla costituzionalità del QE.

Se tra tre mesi, come è assai probabile, la Corte Costituzionale tedesca riterrà inappropriate e deficitarie le argomentazioni della Bce per difendere il QE di Draghi e ora il Pepp che ha previsto di spendere 750 miliardi dei 2200 disponibili, significa che la banca centrale tedesca – Deutsche Bundesbank – venderà tutti i titoli Bce che ha in pancia mandando in fumo Bce, ed Europa intera.

Questo significa che tra più o meno 18 mesi, quando finiranno gli aiuti europei, e il nostro Paese dovrà iniziare a rimborsare i prestiti non sarà più in grado di farlo e quindi di richiedere prestiti ai mercati finanziari.

Uno scenario plausibile visto che nel frattempo i tedeschi se ne saranno andati dall’Europa e/o saranno usciti dalla Bce, e quindi salterà tutto e il nostro Paese non potrà rinnovare il suo debito e avere liquidità per pagare le spese correnti e gli interessi sui prestiti.

Una prospettiva tragica?

Soltanto tragica? Oggi i BtP buoni del tesoro poliennali italiani, hanno avuto un tasso di interesse superiore a 2%.

Qualcuno sa a cosa corrisponde in termini monetari questa cifra di interesse rispetto ai debiti italiani? Se a tutto ciò aggiungiamo che la Cancelliera Angela Merkel è in scadenza di mandato e non pensa di ripresentarsi lasciando spazio politico a una certa destra sovranista presente anche in Germania, l’Europa è destinata a sgretolarsi.

Io non sono mai del tanto peggio tanto meglio.

Abbiamo un debito pubblico del 155%, abbiamo un Pil a – 11% reale (per cui ci vorranno almeno 7/8 anni per recuperare un segno positivo) per cui il nostro Paese ormai è una polveriera che aspetta solo una scintilla…

Domenico Megali