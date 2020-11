A Pedevilla il premio Industria Felix

Pedevilla, storica azienda italiana della ristorazione collettiva di qualità, è stata riconosciuta e premiata a livello nazionale come Impresa Competitiva e Affidabile, ricevendo l’alta Onorificenza di Bilancio con il Premio Industria Felix – L’Italia che compete.

Il premio, organizzato dall’associazione culturale Industria Felix, è riservato alle eccellenze imprenditoriali con bilanci virtuosi e riconosce le aziende con le migliori performance gestionali e che si caratterizzano per affidabilità finanziaria e sostenibilità.

Michele Montemurro, fondatore e presidente del premio, con quest’ultimo intende dare il riconoscimento più grato all’inventiva, allo zelo e alla determinazione di chi è stato capace di costruire un’attività proficua in termini di benessere sociale e progresso economico.

Il Centro Studi Industria Felix in collaborazione con il Centro Studi Economici di Cerved, operatore italiano di rating, prende in considerazione una serie di parametri di bilancio: MOL decrescente, con indice ROE positivo, in utile, con un rapporto Oneri finanziari/MOL inferiore al 50% e con un delta di addetti invariato o crescente rispetto all’anno precedente.

È con questi parametri che Pedevilla, insieme ad altre 122 imprese di diverse industry, è stata riconosciuta come Impresa Competitiva e Affidabile.

Il suo business model è basato su innovazione, qualità e sostenibilità, asset che le consentono di porsi come partner delle aziende che investono in tutti i servizi che rientrano nel welfare e well-being. Qualità dei prodotti e innovazione dei servizi: questi i driver di cui si serve per contribuire al benessere delle persone.