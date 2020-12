1 euro speso da McDonald’s ne genera 3

McDonald’s continua a investire sul sistema economico, sociale e territoriale dell’Italia. Nel 2019 sono stati immessi nel sistema Paese 1,4 miliardi di euro, pari allo 0,1% del PIL 2019, in crescita del 14% rispetto all’anno precedente.

È quanto emerge dall’analisi realizzata dall’Istituto Althesys, Condividere Valore. Il report di impatto socio-economico di McDonald’s Italia 2019/2020 misura la capacità del sistema McDonald’s – tra ristoranti, licenziatari e fornitori – di creare e distribuire ricchezza non solo per gli stakeholder, ma anche per comunità e territorio.

Una conferma del ruolo importante a supporto del territorio in cui l’azienda è presente da oltre 30 anni, oggi con 610 ristoranti e 25.000 dipendenti. Un legame avvalorato anche dal dato relativo ai fornitori McDonald’s, in crescita rispetto allo scorso anno. L’85% di loro è infatti di provenienza italiana, appartenente a diverse filiere produttive tra cui quelle agroalimentare, logistica, dei servizi e dell’edilizia.

Negli scorsi mesi, anche durante la pandemia, McDonald’s ha continuato a lavorare ai suoi piani di sviluppo e investimenti nel comparto agroalimentare italiano.

Valore Codiviso

Il concetto di Valore Condiviso sintetizza le ricadute positive anche in termini di occupazione. McDonald’s dà lavoro, considerando tutta la filiera e l’indotto, a un totale 30.303 persone, 25.000 delle quali impiegate nei suoi 610 ristoranti. Qui i dipendenti, assunti per il 92% con un contratto stabile, contano una forte componente femminile, pari al 62% del totale; sono invece il 50% i ragazzi con meno di 29 anni.

I ristoranti McDonald’s producono da soli 778,2 milioni di euro di ricadute dirette sul territorio. A queste si aggiungono 207,6 milioni di euro di ricadute indirette, ovvero relative alla prosperità economica e occupazionale creata e distribuita dai fornitori dell’azienda. E 453,3 milioni di euro di ricadute indotte, che riguardano la ricchezza derivante dall’attività dell’intera filiera produzione-consumo.

Inoltre, ogni anno, McDonald’s immette nel sistema Paese più di 1 miliardo, fra salari e tributi fiscali (nel 2019 ha distribuito 521 milioni di euro di contribuzione fiscale totale, +16,5% rispetto all’anno precedente).

Il supporto di McDonald’s si traduce anche in un aiuto concreto al Paese nel passaggio a un’economia circolare e sostenibile, con il contenimento dei consumi, la promozione di comportamenti virtuosi e l’eliminazione di materiali difficili da riciclare.